شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق عن انتصارات الأهلي: «ترفع من مستوى منتخب مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على حساب طلائع الجيش في نهائي كأس مصر. وقال العامري فاروق في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناه النهار، إن طلائع الجيش قدم مباراه طيبة وكان قريبا من حصد اللقب الذي ابتسم في النهاية لصالح المارد الأحمر. وتابع: «مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة سيتسبب في ارتفاع مستوى منتخب مصر». الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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