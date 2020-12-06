شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن قيام الأهلي بدعوة الزمالك لحضور احتفالية الدوري: «بأي منطق؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من توجيه الدعوة للزمالك من أجل حضور الاحتفالية التي ينوي إقامتها الفترة المقبلة للاحتفال بفوزه بالبطولات وكذلك مرور 20 عام على فوزه بلقب نادي القرن.
وقال بلال مع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «كيف أوجه الدعوة لنادي منافس للاحتفال معي بالبطولات، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم».
وتابع: «بأي منطق يتم دعوة نادي للاحتفال ببطولة شارك بها وقام بخسارتها».
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