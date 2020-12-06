شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي يننظر «الشتوية» للانضمام لرائد التحدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواصل النجم الاتحادي عبدالرحمن الغامدي، الذي وقع لنادي الرائد مطلع أكتوبر الماضي، برنامجه التدريبي بشكل يومي في مقر نادي الاتحاد، لحين انتهاء عقده رسميا مع العميد مع بداية العام الميلادي 2021، إذ سيبدأ المشاركة رسميا مع ناديه الجديد «رائد التحدي» عقب قيده في الكشوفات مع بدء فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي ستبدأ في 11 يناير القادم.

ويطمح الغامدي في نجاح تجربته الاحترافية مع فريق الرائد، عقب 8 سنوات قضاها مع الفريق الاتحادي الأول استطاع المساهمة في تحقيق 3 بطولات محلية؛ كأس الملك 2013 و2018، وكأس ولي العهد 2017. ويتطلع الغامدي للحصول على فرصته في المشاركة ضمن خارطة رائد التحدي، عقب توصية من المدرب هاسيك لإدارة الرائد برئاسة فهد المطوع بالتعاقد مع الغامدي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الكروي في الموسم الحالي.