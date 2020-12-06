شكرا لقرائتكم خبر عن «تشوفو اليابانية» ترحب بالرياضيين السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان نايف الفهادي، مبادرة مدينة تشوفو اليابانية بإصدار طوابع يابانية تذكارية تحمل صوراً لمعالم من وطننا الحبيب. وتأتي هذه المبادرة بمناسبة استضافة المدينة اليابانية معسكر الوفد الرياضي السعودي المشارك في أولمبياد طوكيو، وتحمل الطوابع عدداً من المعالم، ويأتي في مقدمتها المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بالإضافة إلى خمسة طوابع أخرى.



كانت هذه تفاصيل خبر «تشوفو اليابانية» ترحب بالرياضيين السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.