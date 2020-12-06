شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمدي يتخلص من «كورونا» ويعود أساسياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهى مدرب الاتحاد كاريلي تحضيراته الفنية لمواجهة الوحدة اليوم (الأحد) على ملعب الشرائع، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ قرر المدرب كاريلي مشاركة القائد كريم الأحمدي بعد تعافيه من فايروس كورونا، وأجرى المدرب تغييرات فنية على خارطة الفريق الكروي الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوحدة الليلة، واتضح ذلك من خلال المناورة الكروية التي أجراها في الحصة التدريبية الأخيرة مساء أمس، ويطمح المدرب كاريلي في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 12 والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري. وطالب المدرب كاريلي اللاعبين بالانضباط الفني والتركيز واستغلال الفرص خلال مجريات المباراة من أجل الانتصار والظفر بنقاط مواجهة الليلة.



كانت هذه تفاصيل خبر الأحمدي يتخلص من «كورونا» ويعود أساسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.