شكرا لقرائتكم خبر عن كميخ للنصراويين: لا تتركوا فرصة للمتربصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لخّص المدرب الوطني المعروف علي كميخ حال النصر بأنه كبقية الأندية التي تتعرض لهزّة وانخفاض في المستوى، وقال في تصريح خاص لـ«الخليج 365»: «خسارة النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كانت مؤلمة بالنسبة للجماهير، وبلا شك كنّا نتمنى أن يكون النصر هو البطل المتوّج عطفاً على ما قدم خلال هذا الموسم باستقطاب اللاعبين والتحضير الجيّد في الكثير من الأمور الفنية التي هي المهمة، بخلاف العمل الإداري المنظّم الذي من خلاله نقول للدكتور صفوان السويكت وفريق العمل معه شكراً على ذلك ولا ننسى أيضاً جهود الداعمين مع الفريق».

وأضاف: «هذه الأمور جميعها تحدث في كل مرحلة لكل فريق، ولكن النصر يحتاج أن يصحو من هذه الكبوة ويعيد نشاطه، وأن يقف على قدميه كعادته بطلاً قوياً من خلال رفع الروح المعنوية للاعبين وللجهاز الفني، أو إدخال عناصر جديدة في الجهاز الفني كمساعد مدرب مثل يوسف خميس، وصالح المطلق، وفيصل سيف، أو عبدالعزيز الجنوبي، ومن الجهاز الإداري يمكن استقطاب صالح المطلق، أو إبراهيم العيسى، وذلك لتنشيط الروح الفنية والإدارية في الفريق»، وتابع: «كما قلت كل هذه كبوة جواد ودائماً وأبداً الفرق الكبيرة تتعرض إلى هزات، ولكنها لا تسقط ولا تنتهي بل تعيد نفسها بروح النصر وبروح العمل والتكاتف والمؤازرة، ويجب أن يقف جمهور الشمس كعادته مع الإدارة واللاعبين، وأن لا يترك فرصة للمتربصين أو غيرهم حتى من المنافسين أن يشن حملات على الإدارة وعلى اللاعبين والتقليل منهم»، وزاد: «أنا أعتقد أن النصر هذا الموسم استقطب لاعبين جودتهم عالية ومستقبلهم في الكرة السعودية عال جداً، فكل هذه المؤشرات تحتاج إلى لمسات معنوية وفنية وأخوية وسيعود النصر كما كان، والاستفادة من أبنائه الذين يملكون خبرة كما ذكرت أسماءهم من قبل، بالإضافة إلى إبراهيم ماطر وخالد الفرحان وخالد العبودي وعبدالرحمن القحطاني، هؤلاء جميعهم أسماء سيقدمون للنصر الشيء الكثير والتوفيق قبل كل شيء».