259 مباراة تحسم 13 مقعدا أوروبيا بمونديال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأوروبية خاصة والعديد من أنحاء العالم بشكل عام غدا صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة إحدى الخطوات المهمة على طريق بطولة كأس العالم المقبلة والمقررة عام 2022 في قطر.

ويستضيف مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ غدا قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 كضربة بداية للمنتخبات الأوروبية للصراع على مقاعد المونديال، حيث ترسم القرعة الخريطة لكل من المنتخبات الراغبة في التأهل.

وعلى عكس المعتاد، ستجرى القرعة هذه المرة كحدث افتراضي، بحيث تجرى من خلال مشاركة مسؤولي المنتخبات الـ55 المشاركة في التصفيات عن بعد، وعن طريق الإنترنت في ظل الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان مقررا أن تجرى هذه القرعة في 29 نوفمبر الماضي، ولكنها تأجلت إلى السابع من ديسمبر الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكانت المنتخبات الـ55 وزعت على 6 مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر الماضي.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، فيما ضم المستوى السادس 5 منتخبات فقط.

وتتصارع هذه المنتخبات الـ55 على 13 مقعدا في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، علما بأن هذه التصفيات من المقرر أن تشهد 259 مباراة على مدار عام كامل بين 24 مارس 2021 وحتى 29 مارس 2022.

ولأسباب سياسية ستعمل القرعة على منع بعض المواجهات من خلال عدم وضع منتخبات معينة سويا في نفس المجموعة.. وهذه المواجهات المحظورة هي أرمينيا مع أذربيجان، وجبل طارق مع إسبانيا، وكوسوفو مع أي من البوسنة والهرسك وصربيا وروسيا، إضافة للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

آلية القرعة

يضم المستوى الأول 10 منتخبات هي: بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا.

توزع منتخبات المستوى الأول على المجموعات، ثم توزع المنتخبات الـ45 الأخرى على المجموعات العشر بالقرعة، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الخمسة الأولى 5 منتخبات فقط بواقع منتخب من كل من المستويات الخمسة الأولى مع عدم وجود أي من منتخبات المستوى السادس في هذه المجموعة.

تضم كل من المجموعات من السادسة إلى العاشرة 6 منتخبات بواقع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة التي صنفت عليها المنتخبات الـ55 طبقا لتصنيفها العالمي.

تمنح القرعة أفضلية لمنتخبات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بوضع كل منها في مجموعة من المجموعات التي تضم 5 منتخبات فقط.

تتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها سويا بنظام دوري من دورين، وذلك خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر 2021.

تتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.

الملحق الفاصل