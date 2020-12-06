ميك شوماخر يستعد لحسم لقب فورمولا 2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع ميك شوماخر لحسم لقب بطولة فورمولا 2 لسباقات السيارات اليوم بعد العرض القوي الذي قدمه في البحرين أمس.

ويستعد نجل الأسطورة مايكل شوماخر الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 سبع مرات للسير على نهج والده عندما يخوض فعاليات الموسم المقبل لفورمولا1 عبر بوابة فريق هاس.

وعلى الأرجح سيتوج ميك شوماخر بطلا لفورمولا2 بعد أن تقدم من المركز الثامن عشر إلى المركز السابع خلال سباق البحرين أمس، والذي يعتبر الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ويحتاج البريطاني كالوم ايلوت للفوز بسباق الغد في البحرين أيضا، مع خروج شوماخر من قائمة أول 10 متسابقين لكي يحرم منافسه الألماني من التتويج باللقب.