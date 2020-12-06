شكرا لقرائتكم ريكاردو الإسماعيلى يجتمع مع الوافد الجديد محمد عادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى على عقد اجتماع مع الوافد الجديد للدراويش محمد عادل من صفوف الانتاج الحربى لتعريفه بنظام التدريبات وتحفيزه من أجل تقديم أفضل مالديه مع الفريق ،وقام لاعبو الدراويش بالترحيب بالوافد الجديد من أجل العمل جليا على انسجامه بشكل سريع مع الفريق.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد بصفة رسمية مع محمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى خلال فترة الانتقالات الجارية، وأوصت لجنة التعاقدات التى يترأسها المهندس إبراهيم عثمان وتشمل عضويتها أحمد العجوز وأبوطالب العيسوى وخالد القماش بضم لاعب الوسط صاحب الــ25 عاما نظرا لمستواه المميز وإجادته اللعب بأكثر من مركز ، وفى ظل ترحيبه بإرتداء قميص الدراويش باعتباره أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء .

وتسلم مسئولو الدراويش الإستغناء الخاص باللاعب بعد اتمام المفاوضات بنجاح مع مجلس إدارة الإنتاج الحربى ، وشارك اللاعب فى 45 مباراة بواقع 44 لقاء بالدورى ومواجهة بكأس مصر.

وكشف خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى، التفاصيل المادية لصفقة انتقال محمد عادل لاعب خط وسط فريقه لصفوف النادي الاسماعيلي قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفى، وقال خالد مهدي في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":" حصلنا علي ثلاثة مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات محمد عادل للأسماعيلي ووضعنا شرط الحصول علي نسبة 20% من عائد بيع اللاعب لاي نادى اخر مستقبلا بجانب تنازل محمد عادل عن مستحقاته المالية لدى الإنتاج"، ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربي:" محمد عادل ودع زملاؤه وتوجه لمعسكر الأسماعيلي وسط تمنيات الجميع له بالتوفيق في رحلته مع الساحرة المستديرة".وأكمل خالد مهدي:" لانقف في طريق اي لاعب شريطة أن يبذل قصارى جهده لخدمة الفريق بجانب استفادة النادي ماديا لجلب لاعبين متميزين بدلا منه".

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا ، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب الانتاج الحربى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .