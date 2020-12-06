شكرا لقرائتكم أحمد كشري: رفضت الانضمام لنادى كبير قبل الأهلى بسبب "الشللية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشري, نجم الأهلى السابق، أن المغربي بدر بانون من مكاسب الأهلى أمام طلائع الجيش فى كأس مصر، مضيفا أيمن أشرف لاعب مميز يجيد لعب الكرات الطولية الهجومية بدقة.

وأضاف فى تصريحات على برنامج ملعب On time sport على قناة 2On time sport، الروح العالية فى الأهلى سر البطولات وكل لاعيبة الأهلى ساندونى لأنه فى حتة تانية ورفضت الانضمام لنادى كبير قبل الأهلى بسبب "الشللية".

وتابع سجلت 63 هدفا مع الأهلى فى 3 مواسم بمعدل 21 هدفا سنويا، ولم أكن ألعب أساسيا كنت احتاطيا وأحرزت أهدافا أكثر من حسام حسن وفيلكس خلال تلك الفترة.

وواصل تصريحاته، الجهاز الفنى للأهلى استبعد صلاح محسن فى ضربات الجزاء بسبب طرد لاعب طلائع الجيش ليتساوى عدد الفريقين وكل نادى من حقه استبدال 5 لاعبين ولكن التوقف يكون 3 مرات فقط أو بين الشوطين، مضيفا طاهر محمد طاهر سيكون من أفضل اللاعبين فى الأهلى ولكنه يحتاج إلى وقت.