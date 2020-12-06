شكرا لقرائتكم سامي قمصان: كهربا لاعب كبير ويمتلك خبرات تعكس هدفه في نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش

أثنى سامي قمصان المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على قدرات لاعبيه بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

أكد سامي قمصان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كهربا لاعب كبير وقدم مستوى متميز وهدفه اليوم هو ما ننتظره من لاعب بقيمته خاصة وأن هدفه يعكس مدى الخبرات التي يتمتع بها اللاعب".فريق

وأوضح سامي قمصان أن مسابقة كأس مصر ذهبت لمن يستحقها، مشدداً: "عانينا من ضغوط بعد نهائي إفريقيا ولكن اللاعبين حرروا أنفسهم والكأس ذهبت لمن يستحقها".

وواصل المدير الفني: "اللاعبون يتدربون بشكل جيد وجمعوا ثلاثية لم نحققها منذ فترة طويلة لأن لديهم مسؤولية تجاه الفريق وجماهير الأهلي وهذه شخصية البطل".

وتوّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الإضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، وأهدر أيمن أشرف، وقفشه، فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي، وحسين السيد.

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.