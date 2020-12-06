شكرا لقرائتكم الغندور: الزمالك قد يعلن عن صفقة أو اثنين و10 ملايين في حسابات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الزمالك قد يعلن عن صفقة أو اثنين في آخر أيام القيد المحلى اليوم، و10 ملايين جنيه ستكون في حسابات اللاعبين.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "فيه 10 ملايين جنيه بكرة هيكونوا في حسابات اللاعبين وهى المتأخرات من الموسم الماضى، وقد يكون فيه مقدمات عقود للاعبين الفترة المقبلة تتعدى الـ 50 مليون جنيه المفروض خلال الأسبوعين دول لاعيبه الزمالك تاخدها سواء الأجانب أو المحليين".

وأضاف الغندور: "الزمالك كان عليه 28 مليون جنيه لاتحاد الكرة تم دفع جزء وجدولة الباقى فلذلك سمح للزمالك بقيد لاعبيه الجدد، واليوم الزمالك قد يعلن عن صفقة جديدة أو اثنين غير أمير عادل وحمزة المثلوثى".

وأوضح الغندور: "الزمالك حاليا لديه مكان فاضى و5 استبدالات من الممكن أن نتفاوض خلال الشهر ونصف المقبلين مع نجوم بحجم الزمالك وقيمته ويتم الإعلان عنها أول فبراير".

وتابع: "اللجنة المؤقتة لما جت من 3 أيام كانت جماهير الزمالك قلقانة خاصة أن القيد هيقفل كمان أيام وخايفين على عدم إبرام صفقات للنادى وبعض الإعلامين كانت بطلع إشاعات على النادى منها أن باتشيكو ماشى وأن بن شرقى بقيله 3 شهور مش بياخد فلوسه ووكيله هيفسخ عقده وبدأوا يتنافسوا على الإشاعات".

وأضاف الغندور: "دورى أنا هنا الدفاع عن الزمالك وعن مسئولي النادى أيا كان من اللى بيدير وحدث اختلاف كبير وأصبح النادى يدار حاليا من اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكرى، فأنا لما أقول أي حاجة فأنا مش ضد مرتضى منصور ولا أمير ولا أي حد، فلما طلعت قولت إزاى نسيب رزاق سيسه وميرجعش فقالوا أنت بتقول دلوقتى لما مرتضى منصور مشى، فأنا هقول ليه لأن النادى كان قال هيجيب 3 صفقات سوبر فعلشان كدة مكناش بنتكلم وكانوا بيقولوا أن الزمالك خلص أرى بابل وحمزة المثلوثى وصانع ألعاب، فلما جت اللجنة المؤقتة فتأكدنا أن اللى خلص هو حمزة المثلوثى فقط اللى وزنه زائد وفيه برنامج معموله علشان يعود لوزنه الطبيعى علشان يخش مع المجموعة مع أن الزمالك متعاقد معاه من 6 اشهر كان المفروض يبقى جاهز حاليا، وأرى بابل تم الترجع عنها ليوقع إلى التعاون ثم إلى الإسماعيلى"..