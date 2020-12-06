شكرا لقرائتكم الغندور: انتقال كهربا للأهلى كان بخطة ممنهجة بوجود أمير توفيق بتاع استقيموا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن انتقال محمود عبد المنعم كهربا إلى الأهلى كان بخطة ممنهجة من الأهلى في وجود امير توفيق اللى بيقول استقيموا يرحمكم الله.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "هل انتقال كهربا إلى الأهلى صح وهو عقده مستمر مع الزمالك في وجود أمير توفيق اللى بيقول استقيموا يرحمكم الله، وهل عقده كان بناء على أن الأهلى ميعرفش اللى بيعمله، وعمل مشكلة من لا مشكلة قبل مواجهة الأهلى بيومين، والزمالك كان عنده 4 مباريات هيحددوا مصير بطولة الدورى".

وأضاف الغندور: "كهربا قرر أنه ميحضرش المباريات دى وكان معترض على قيمة عقده هو ووالده اللى هو لعب موسم كامل مع الزمالك على العقد اللى معترض عليه وياخد مع الزمالك الكونفدرالية وياخد أجرأ الموسم كله وكمان اتحاد الكرة أكد صحة العقد بينه وبين نادى الزمالك والعقد سارى ومفيش مشكلة".

وأوضح الغندور: "اللاعب سافر إلى تركيا وبعدين راح اليونان ثم راح البرتغال ويتعاقد مع آخر فريق في البرتغال واللاعب ميلعبش ويعقد شهر ونصف في القاهرة والنادى ميعترضش ويكون فيه شرط جزائى يدفع للنادى البرتغالى ويجى الأهلى عادى جدا وكدة متكونش خطة ممنهجة خالص من الأهلى ومش عارف نقول لمين استقيموا يرحمكم الله لأن الخطة معروفة أي واحد بيتابع الكرة وفاهم عارف مين اللى عمل الخطة ورايح فين.. فإحنا فاهيمن كل حاجة واللجنة المؤقتة محترمة ومتخافوش على الزمالك".

وتابع الغندور: "فيه 10 ملايين جنيه بكرة هيكونوا في حسابات اللاعبين وهى المتأخرات من الموسم الماضى، وقد يكون فيه مقدمات عقود للاعبين الفترة المقبلة تتعدى الـ 50 مليون جنيه المفروض خلال الأسبوعين دول لاعيبه الزمالك تاخدها سواء الأجانب أو المحليين".

وأضاف الغندور: "الزمالك كان عليه 28 مليون جنيه لاتحاد الكرة تم دفع جزء وجدولة الباقى فلذلك سمح للزمالك بقيد لاعبيه الجدد، واليوم الزمالك قد يعلن عن صفقة جديدة أو اثنين غير أمير عادل وحمزة المثلوثى".

وأوضح الغندور: "الزمالك حاليا لديه مكان فاضى و5 استبدالات من الممكن أن نتفاوض خلال الشهر ونصف المقبلين مع نجوم بحجم الزمالك وقيمته ويتم الإعلان عنها أول فبراير".