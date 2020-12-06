شكرا لقرائتكم العامري فاروق: إدارة الأهلي على قلب رجل واحد ونحترم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، أن فريقه بطبيعته هو البطل ويسعى دائما لحصد البطولات التي يشارك بها.

وقال العامري في تصريحات تلفزيونية إلى أن الأهلي دائما ما يعمل على الفوز بالبطولات وهذا شيء طبيعي.

وأضاف أن هدف الجميع داخل النادي الأهلي اسعاد الجماهير مؤكدا أن مجلس إدارة الأهلي بالكامل على قلب رجل واحد.

وتابع أن أي لاعب لديه مستحقات في الأهلي يتم ارسالها له على الفور وهذه قيم ومباديء النادي.

وأتم الأهلي يحترم نادي الزمالك وجماهيره طوال الوقت.

توّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.