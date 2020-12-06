شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش.. كهربا أول مصري يتوج بكأس مصر مع 3 أندية مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



الأهلي ضد طلائع الجيش.. بات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يحصل على لقب كأس مصر مع 3 فرق مختلفة لعب لها على مدار تاريخه.

وفاز محمود عبد المنعم كهربا مع الفريق البترولي انبي قبل أن يعود بعد انضمامه الى الزمالك ليصل الى منصات التتويج مجدداً، قبل أن يفوز اليوم على حساب طلائع الجيش ويتوج مع ناديه الحالي الأهلي باللقب.

وزاد من فرحة اللاعب المصري الدولي بلقب كأس مصر كونه النهائي الأول في البطولة الذي يسجل فيه حيث لم يحالفه الحظ في التسجيل في المرات السابقة.

محمود كهربا



توّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

الأهلي ضد طلائع الجيش

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.