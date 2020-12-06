شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يهنئ كريم درويش بعد فوزه بنائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تهنئة كريم درويش بطل الاسكواش السابق، بعد فوزه فى انتخابات الاتحاد الدولى على مقعد نائب الرئيس، وكشف كريم درويش فى تصريحات خاصة، أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الرياضة مساء اليوم لتهنئته بفوزه فى الانتخابات، وأعرب درويش عن امتنانه بدعم وزير الرياضة ووقوفه بشكل مستمر خلف الرياضيين فى جميع الألعاب.

وحسم كريم درويش بطل الاسكواش السابق، ومدير الاسكواش بأندية وادى دجلة، مقعد نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب فوزه فى الانتخابات التى جرت مؤخراً بالاتحاد الدولى، ويمتلك كريم درويش سيرة ذاتية مميزة، كلاعب وإدارى، حيث نجح فى الحصول على بطولة العالم ودخل ضمن القائمة الذهبية لنجوم مصر فى الاسكواش، كما تولى منصب مدير قطاع الاسكواش لأندية وادى دجلة، ونجح فى تنظيم العديد من البطولات العالمية المهمة، وأخرها بطولة العظماء الثمانية.

ويضم المجلس كريم درويش وبالومن كولومبيا وساره من استراليا وسارانج من الهند برئاسه زينا ولاردج من انجلترا.

كريم درويش اعتلى صدارة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش في يناير 2009، حافظ على مكانه فى قائمة العشرة الأوائل لـ 12 عاما متتاليا، وحافظ على تواجده في قائمة الخمسة الأوائل لثمان سنوات متتالية.

فاز كريم درويش بـ 25 بطولة للمحترفين، أبرزها بطولات السعودية، الكويت، قطر وأمريكا، بالإضافة لبطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للجامعات.

وعن بدايته مع الاسكواش يقول درويش: "بدايتى مع الرياضة كانت فى السابعة من عمرى عام 1987 كلاعب كاراتيه، وكان شقيقى الأكبر هو الذى يمارس الاسكواش".

"ذهبت معه للتدريب وشاهدته مرتين فأعجبت باللعبة، نزلت للتدرب كتجربة، فأعجب المدرب محمد عيد بي وقرر إلحاقي بمدرسة الاسكواش بنادي المعادي، إلى الآن أرى أنه مع شقيقي الأكبر كانا صاحبا الفضل الأكبر في مسيرتي".

"بمجرد ممارستي للاسكواش أصبحت اللعبة في دمي، لم أتخيل لحظة أن أعيش بدون أن أمارسها، كان ذلك هو أكبر دافع لأهلي كي يشجعوني على الاستمرار في اللعبة رغم أنها وقتها لم تكن بنفس السيط الحالي".

في عام 2001 دخل كريم درويش قائمة العشرين الأوائل في التصنيف، وبعام 2003 أصبح ضمن أفضل 10 على العالم، ثم في 2004 وصل لأفضل خمسة على العالم واستمر ضمن العشرة الأوائل حتى الاعتزال.

وقرر كريم درويش اعتزال اللعب في عمر الـ33 عاماً بعد مسيرة حافلة بالبطولات في عام 2014، لكنه لم يبتعد كثيرا عن اللعبة.

وتزوج كريم درويش ببطلة الاسكواش السابقة إنجى خير الله، واتجه بعد ذلك إلى العمل الإدارى بالاسكواش حيث يتولى مسئولية قطاع الاسكواش فى وادى دجلة.