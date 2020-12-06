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جدة - عمرو شويل توّج الأهلى ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب فى نهائى الكأس.

نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر



وأنتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلى وتعادل ناصر منسى للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافى على شوطين وأستمر التعادل لينتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلى، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، وأهدر أيمن أشرف،وقفشة،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال،،..وأهدر ناصر منسى وخالد سطوحى، وحسين السيد

وبذلك يحصد الأهلى الثلاثية بعد الفوز بالدورى ولقب دورى أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام، على الفيل، خالد سطوحى،عمرو مرعى، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

الشوط الأول

بداية هادئة من جانب الفريقين فى الدقائق الأولى مع محاولات مُتباعدة من جانب الفريقين للتسجيل وألغى محمد الحنفى هدف سجله خالد سطوحى فى الدقيقة الثامنة بداعى التسلل وتأكد الحنفى عبر "تقينة" الفار من صحة قرار إلغاء الهدف.

بعد الهدف الملغى حاول الأهلى الضغط على فريق الطلائع مُستغلاً إنطلاقات قفشة والشحات لكن دفاع الطلائع وقف بالمرصاد لهذه الهجمات.

الدقيقة 16 شهدت أول فرصة حقيقية للأهلى بعدما توغّل مروان محسن من ناحية اليسار ولعب كرة عرضية جيدة لمحمد مجدى قفشة لكن الأخير سدد كرة ضعيفة أنقذها حارس الطلائع محمد بسام.

وأمتلك الأهلى زمام الأمور عدة دقائق وتعرض عمرو السولية للأصابة ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل اللاعب المشاركة فى المباراة وواصل الأهلى الضغط ولعب حسين الشحات كرة طولية لكن لم تجد من يتابعها من لاعبى الأهلى فيما إعتمد الطلائع على الهجمات المرتدة الخطرة.

فى الدقيقة 34 مرر معلول كرة رائعة من ناحية اليسار "خطفها" مروان محسن وسددها بشكل جيد لكن محمد بسام حارس الطلائع تألق وتصدى للكرة .

تبادل على معلول وحسن الشحات كرة بالقرب من حارس الطلائع وسدد معلول كرة قوية جاءت فوق العارضة .

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الطلائع الذى كاد يُسجل هدفاً فى الدقيقة الثانية من هذا الشوط عن طريق عمرو مرعي.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو مرعى،وحاول الأهلى فك الدفاع القوى لفريق الطلائع لكن دون جدوى .

وخرج طاهر محمد طاهر بعد الالتحام القوى مع أحمد علاء وشارك كهربا بدلاً منه فى الدقيقة 61 .

نجح الأهلى فى تسجيل هدفه الأول عن طريق كهربا فى الدقيقة 66 بعد كرة جيدة من أيمن أشرف لمروان محسن ثم لكهربا الذى أحسن إستلام الكرة وسددها فى شباك محمد بسام حارس الطلائع.

بعد هدف الأهلى حاول الطلائع التعديل وضغط بقوة وعاد الأهلى ليُهدر فرصة خطرة عن طريق مروان محسن فى الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة جيدة وبدلاً من أن يُسكنها فى الشباك سددها فى يد بسام وعاد مروان لينقذ فرصة خطرة للطلائع .

وطالب لاعبو الطلائع باحتساب ضربة جزاء بدعوى أن الكرة لمست يد حمدى فتحى لاعب الأهلى فى منطقة جزاء الأهلى ولجأ محمد الحنفى لتقنية الفار التى أكدت أن الكرة ضربة حروة مباشرة لبدر بانون بعدما قام عمرو مرعى بـ"شده" من الفانلة قبل أن تصل الكرة إلى حمدى فتحى .

وفى الدقيقة 83 يشارك أكرم توفيق بدلاً من حسين الشحات، ونال محمد ناصف بطاقة صفراء للخشونة مع حمدى فتحى، قبل أن يشارك حسين السيد "مارسيلو" بدلاً من محمد ناصف، ونال أحمد علاء بطاقة صفراء للخشونة مع كهربا وضغط الطلائع بكل قوة وسجل ناصر منسى هدف التعادل فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع،وضغط الفريقين ونال أحمد علاء بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن ليتم طرده بعدما سبق وحصوله على بطاقة صفراء. بعدها ينتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

الشوط الأضافى الأول

لعب الأهلى بنشاط واضح فى هذا الشوط مع أداء دفاعى مُتميز من لاعبو الطلائع الذين أحكموا الرقابة على مفاتيح لعب الأهلى وظهر الأجهاد واضحاً على أداء الفريقين لتنعدم الخطورة على المرمى بشكل فعال لينتهى هذا الشوط بالتعادل بهدف لمثله

الشوط الأضافى الثاني

بدأ هذا الشوط بشكل حماسى من الأهلى لكن دفاع الطلائع مازال يفرض سطوته على اللقاء، وشارك صلاح محسن وناصر ماهر بدلاً من مروان محسن وحمدى فتحى، وحاول الأهلى تسجيل هدف الفوز والبطولة مع محاولات مُستميتة من الطلائع لأبطال مفعول هذه الهجمات وأنتهى اللقاء بالتعادل ليتم اللجوء لضربات الجزاء.