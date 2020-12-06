شكرا لقرائتكم خبر عن الشمسي: الأندية تفتقد المدرب الأب والمربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

اقام محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم السابق في نادي الإمارات بحضور محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأحمد شملان عضو مجلس الإدارة وعمر المزكي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة ونائب رئيس شركة كرة القدم نادي الإمارات السابق والمدرب علي بودنوس المستشار الفني لنادي الامارات السابق حفلاً لتكريم المدرب السوداني السابق لنادي الإمارات محمد عثمان دامبا .

كما حضر الحفل قدامى لاعبي نادي الإمارات وقدامى اللاعبين السودانيين وهم سعيد جمعة وباسم عبدالله وعيد باروت ووليد البادي وأحمد عبدالله البادي وسعيد خصاف وطارق خميس وسلطان أوشريجه وإبراهيم أبوميان وبدر عبدالله ومحمد البادي ومحمد غلوم وعناد الرمس وجميل دفع الله وبشارة عبدالنضيف وبابكر العمدة والتاج بوبي ومحجوب وكمال عمر.

وأشاد دامبا بتكريمه وقال إنه تعبير صادق عن الوفاء والتقدير الكبير للنادي، وذكر انه سعيد برؤية من أشرف على تنشئتهم في المراحل السنية لنادي الإمارات وقد اصبحوا حالياً أصحاب شركات ورؤساء أندية وقيادات مجتمعية، وقال إنه لن ينسى هذا اليوم وقدم شكره إلى محمد إسماعيل العوضي ووصفه بالشخص الوفي.

بدوره، قال محمود الشمسي انهم تربوا على يد دامبا وعلي بودنوس في المراحل السنية بنادي الإمارات وذكر أنهما لم يكونا مدربين فقط ولم يكن النادي لممارسة كرة القدم فقط بل كان مؤسسة تربوية متكاملة وقال إنهما كانا يتابعان اللاعبين في مدارسهم ويتواصلان مع أسرهم.

ومن جانبه، قال محمد إسماعيل العوضي إنه سعيد بوجود دامبا وحضوره من السودان وانه ظل يتواصل معه ويطلب حضوره إلى الإمارات لتكريمه ورد الجميل إليه لأنه مدرب غير عادي ومدرسة للثقافة والعلم وفن التعامل إلى جانب أسلوبه التدريبي واكد أنهم قرروا تكريم كل من ساعدهم وساهم في مسيرتهم الرياضية، مشيراً إلى أن دامبا نجح بتجميعهم في مرحلة التدريبات في السابق ضمن المراحل السنية والآن يجتمعون مرة ثانية بعدما تركوا كرة القدم من اجل تكريمه.

وأشارعلي ودنوس لفترته السابقة مع دامبا وقال إنها كانت ثرية للغاية وكبيرة بالمعاني الراقية والقيم الرياضية الفاضلة مع مدرب يكن له التقدير والاحترام.