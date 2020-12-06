علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر قائلاً : جمهور الأهلي سعيد ومبسوط ومبروك للأهلي ، وأضاف : الشناوي بطل والعشري بطل وموسيماني بطل ؟ وتابع أديب : حراس المرمى كان لهم دور كبير في هذا الأمر . وسخر اديب المعروف بأنه من مشجعي الزمالك ، قائلاً : هو في بطولة لسة الأهلي ماخدهاش ؟ في بطولة للبلي مثلاً ماخدهاش واختتم ساخراً : عمرو تعب عمرو عيط

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب عن فوز الأهلي بكأس مصر: عمرو عيط .. أنا تعبت.. هو في بطولة الأهلي لسه ماخدهاش!؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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