شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عصر خطف اللاعبين بين الأهلى والزمالك انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامي سيف زاهر أن الفترة المقبلة ستشهد صفحة جديدة تماما بين ناديي الأهلي والزمالك، مشيرا الي أن عصر خطف اللاعبين بين القطبين انتهي تماما ولن يتصارع الناديان علي أي لاعب خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك زيارات بين مجلس ادارة الناديين وهو ما ينعكس علي السلوك والروح بين جماهير الناديين.

في السياق ذاته ، وقع أحمد الشيخ، جناح الأهلي السابق، على عقود انضمامه لنادى الزمالك في جلسة مع أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض في حضور وكيلي أعماله سيد مرعي وميدو حزين، ليؤكد اللاعب رغبته على الانضمام إلى نادي الزمالك.

وأوصت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، بضم اللاعب وقامت بعرضه على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الذي وافق على انضمامه إلى قلعة ميت عقبة، ولكن جاء رفض المفوض عن شئون كرة القدم باللجنة التي تدير الزمالك للصفقة لتتعطل الأمور قبل أن يتم التوافق على عقد اجتماعا بين لجنة الكرة والمفوض عن شئون الكرة لحسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه ورفضت لجنة الكرة التوقيع على ورقة الموافقة على ضم اللاعب التي وقع عليها باتشيكو ليتمسك "المفوض" برأيه وهوا رفض الصفقة بسبب تصريحات اللاعب السابقة ضد الزمالك.

وطالب أحمد الشيخ، وكيلي أعماله في الوقت الحالي، باسترداد العقود التي وقع عليها لصالح الزمالك حتى ينتقل إلى نادي جديد قبل غلق باب القيد بعد رحيله من الأهلي.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.