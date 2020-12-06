شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة احتفال أعضاء مجلس إدارة الأهلى بالثلاثية بعد التتويج بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، عددا من الصور التي تظهر احتفالات أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء بتتويج الفريق بكأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح في نهائي كأس مصر، معلقا :"الحمدالله .. الدوري المصري.. دوري أبطال أفريقيا.. كأس مصر.. السوبر يا أهلي.. سلفي الثلاثية".



احتفال أعضاء مجلس إدارة الأهلي

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسم.



أعضاء مجلس إدارة الأهلي يحتفلون بالفوز

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

ويضم تشكيل الطلائع، كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.



أعضاء مجلس إدارة الأهلي

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .



جانب من احتفال أعضاء مجلس إدارة الأهلي



جانب من الاحتفال