شكرا لقرائتكم خبر عن "بطولة ورا بطولة".. الحضرى وشوبير وإبراهيم سعيد يحتفلون بفوز الأهلى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطولة وراء بطولة وأرقام وإنجازات وفرحة عارمة بين جماهير الأحمر ورموزه على السوشيال ميديا، انعكست عبر التهانىء والتبريكات التي تصدرت تويتر والمشهد ليتحول موقع تغريدات تويتر من لون الأزرق ليكسى بالأحمر وفرحة الجماهير.

وكتب النجم عصام الحضرى، حارس مرمى النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عبر حسابه بموقع تويتر:" ألف مبروك للنادي الاهلي و جماهيره العظيمة ومجلس ادارته ولاعبيه الفوز بكأس مصر ، بطولة ورا بطولة و في انتظار السوبر و باقي البطولات ، وتهنئة خاصة لمحمد الشناوي لتألقه كالعادة ومن نصر لنصر دايما".



عصام الحضرى عبر تويتر

وغرد النجم أحمد شوبير، حارس مرمى نادى الأهلى الأسبق:" البطل واحد ، النادي الأهلي بطلاَ لــ كاس مصر للمرة الـ37 في تاريخه".



أحمد شوبير

وقال النجم إبراهيم سعيد، نجوم الأهلى السابق، عبر حسابه بموقع تويتر:" مبروك للاهلي وجماهيره الفوز بكاس مصر ومبروك ايضا نادي طلائع الجيش علي الاداء الرائع طوال المباراة".



إبراهيم سعيد

وحصد فريق الأهلي البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر.

الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل إنتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.

الأهلي قدم مستوى متوسط في مباراة الطلائع لكنه حسم البطولة في النهاية بضربات الجزاء الترجيحية ليستمر التفوق الأحمر على البطولات محلياً وأفريقياً.