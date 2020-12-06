أحمد بلال: موسيماني ظلم ياسر إبراهيم بعد استبعاده لصالح بانون فى نهائى الكأس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أحمد بلال نجم الاهلي السابق، قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بالبدء بالمغربي بدر بانون أساسيًا علي حساب ياسر إبراهيم، بالخاطيء.

وقال بلال فى تصريحات تليفزيونية : "ياسر ابراهيم قدم متسويات متميزة خلال الفترة الماضية، وكان من الأفضل البدء به للحفاظ علي ثبات خط دفاع الفريق" ، مؤكدا أنه كان يجب علي موسيماني تأخير الدفع بالمدافع المغربي لما بعد نهائي كأس مصر".

وأبدى هداف الأهلي الأسبق اندهاشه من توجيه الدعوة للزمالك من أجل حضور الإحتفالية التي ينوي إقامتها الفترة المقبلة للإحتفال بفوزه بالبطولات وكذلك مرور 20 عاما علي فوزه بلقب نادي القرن ، متسائلا كيف أوجه الدعوة لنادي منافس للإحتفال معي بالبطولات، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم" ، متابعا "بأي منطق يتم دعوة نادي للإحتفال ببطولة شارك بها وقام بخسارتها".

ونجح فريق الأهلي في حصد الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق لقب كأس مصر اليوم علي حساب فريق طلائع الجيش المجتهد والذي يعد الحصان الأسود للبطولة بعدما أقصي بيراميدز والزمالك علي التوالي في طريقه للنهائي.