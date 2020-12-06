لطفي يكشف عن دوره في تصدى الشناوي لركلات الترجيح أمام طلائع الجيش بنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث علي لطفي، حارس مرمى فريق الأهلي، عن دوره مع زميله في الفريق محمد الشناوي قبل مواجهة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.
وحسم الأهلي لقب كأس مصر، مساء السبت، على حساب طلائع الجيش، بعد الفوز بركلات الترجيح، عقب نهاية وقت المباراة الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.
وقال لطفي عبر قناة الأهلي:" حين علمت أن المباراة من الممكن ان تتجه لركلات ترجيح، قمت بمراجعة جميع فيديوهات لاعبي طلائع الجيش".
وأضاف، أنه قام بتدوين طريقة تسديد لاعبي طلائع الجيش لركلات الجزاء في ورقة وأعطلها للشناوي.
وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء، وأخرى حاول منعها من المرور لمرماه لكنها دخلت للشباك بعدما لمست يده، بالإضافة لركلة ثالثة سُددت في القائم، ودخل مرماه كرتان فقط ليفوز الأهلي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.
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