سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا بعد الفوز بقلب كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه لقب كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح، ليصل الفريق إلى الثلاثية هذا الموسم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي عقب مباراة نهائي الكأس:" ما حدث في مباراة نهائي الكأس سنتعلم منه، لكن يزال أمامنا مزيد من البطولات لتحقيقها.

وأضاف، أن القادم أصعب، ولابد أن يواجه هذا بنوع من التواضع لآن الكرة مثل الدنيا فيوم تعطيك وجهها وبعد ذلك ربما تدير لك ظهرها.

وانتقل للحديث عن محمود كهربا، مؤكدًا أن لاعب الأهلي يحتاج للمزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة، لانه لديه أمور مختلفة عن باقي اللاعبين.

وأتم عبد الحفيظ:" جميع اللاعبين بحاجة لمزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة، فالأهلي أمامه العديد من البطولات يسعى لتحقيقها".