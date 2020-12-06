موسيماني: "الحظ" جعلني أتواجد في هذا المكان.. وأرضية الملعب لم تساعدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، إن الحظ على حد قوله جعله يتواجد في هذا المكان، لافتًا إلى لاعبي فريقه كتبوا التاريخ بعد التتويج بلقب كأس مصر.

واستطاع الأهلي أن يتوج بالثلاثية بعد الحصول على لقب كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

وأضاف موسيماني في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"دائمًا أقول أن هناك أشخاص هامة ساعدتني بداية من الإدارة واللاعبين والجهاز الفني".

وتابع :"عندما كنت مع صنداونز خرجت من البطولة الأفريقة، والحظ الآن منحني أن أتواجد في هذا المكان".

وعن فرص الأهلي في الاستمرار بالبطولات، رد :"لديّ الآن بطولتين وبإمكاننا الفوز بالثلاثة والأربعة".

وتحدث موسيماني عن لقاء طلائع الجيش، قائلاً :"واجهنا فريقًا صعبًا وأرضية الملعب لم تساعدنا، هؤلاء اللاعبين كتبوا التاريخ وأشكرهم على منحهم هذه الفرصة التي منحوني بها".

واستطاع الأهلي أن يتوّج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي ثم أعقبه الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأهلي بإمكانه زيادة عدد البطولات حيث ينتظر الفريق الأحمر خوض لقاء السوبر الأفريقي أمام بطل الكونفدرالية فريق نهضة بركان المغربي، وبطولة السوبر المصري ضد طلائع الجيش.