محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عبَّر محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد فوز الفريق في ركلات الترجيح بنتيجة (3-2).

وقال الشناوي، في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: "وضعنا كل السيناريوهات وكنا نعلم أن طلائع الجيش كان يرغب في إيصال المباراة إلى ركلات الترجيح".

وأضاف: "نحمد الله على المكسب والبطولة الثالثة بعد حصد لقبي الدوري ودوري الأبطال، ونفكر في البطولة المقبلة".

وأكمل: "يتبقى أمامنا فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما على البطولة المقبلة (كأس السوبر الإفريقي)، لكننا سنضع أولوية تفكيرنا في بطولة الدوري التي تنطلق الجمعة".

وأتم الشناوي تصريحاته موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "مبروك على البطولة الثالثة، أنتم رقم 1 بالنسبة لنا، وعدناكم بحصد لقب إفريقيا وأوفينا بذلك، ونفكر حاليا في السوبر والدوري".