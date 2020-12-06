سموحة يعلن لمصراوي التعاقد مع علي غزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة اتمام التعاقد مع علي غزال لاعب المنتخب المصري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع لاريسا اليوناني.

وقال فرج عامر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت أن علي غزال وقع عقدًا مع النادي لمدة 3 سنوات مقبلة ينتهي في موسم 2022-2023.

وأوضح رئيس سموحة بأنه تواصل مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك وأكد الأخير احترامه لتعاقد سموحة مع اللاعب، وأن النادي لن يقبل على التفاوض مع اللاعب بعد اتفاقه المبدئي مع الفريق الساحلي.

وكان فرج عامر قد صرح في وقت سابق، قائلًا: "مؤكد أن علاقتنا الطيبة بالزمالك تمتاز بالود والاحترام الذي يربطنا بكل قياداته المحترمة تجعلنا نصل لافضل الحلول دون المساس بحقوق ومصلحة كلا الناديين ( سموحة والزمالك)."

وخاض علي غزال تجربة طويلة في أوروبا بداية من رحيله عن وادي دجلة في 2012 حتى تجربته الأخيرة في الدوري اليوناني.