أعرب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي عن امنيته في مشاركة كل الاندية مع القلعة الحمراء في احتفالية الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال مرجان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "الاهلي يدرس اقامة احتفالية كبري بالاتفاق مع الشركة الراعية للاحتفال بعودة بطولة افريقيا مرة أخري". بعودة بطولة افريقيا مرة أخري". وتابع: "ماحدث يعد انجاز للكرة المصرية، اتمني مشاركة جميع الاندية باعتبار ان الانجاز مصري". ومن جانبه أبدي أحمد بلال نجم الاهلي السابق اندهاشه من توجيه الدعوة للزمالك من أجل حضور الاحتفالية التي ينوي اقامتها الفترة المقبةل للاحتفال بفوزه بالبطولات وكذلك مرور 20 عام علي فوزه بلقب نادي القرن . وقال بلال مع الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "كيف أوجه الدعوة لنادي منافس للاحتفال معي بالبطولات، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم". وتابع: "بأي منطق يتم دعوة نادي للاحتفال ببطولة شارك بها وقام بخسارتها".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد مرجان: أتمني مشاركة كل الأندية في احتفالية الأهلي ببطولة افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.