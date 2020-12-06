فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع علي غزال

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه تعاقد مع علي غزال لاعب لاريسا اليوناني لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.
وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن سموحةارسل عقود مبدئية لعلي غزال منذ ايام عبر الانترنت للتعاقد معه واللاعب رحب ووقع عليها وارسل له بعد ذلك تذاكر الطيران للعودة إلى مصر.
وأضاف أن أيمن يونس رئيس لجنة
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