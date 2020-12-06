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طاهر محمد : تحقق الحلم.. وسعيد بأول بطولة في تاريخي

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أبدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالتتويج بأول بطولة في مسيرته مع الأهلي، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية، لأنه حقق حلمه باللعب

للأهلي والتتويج معه بالبطولات.

وقال طاهر: «هذه بطولة تُحسب في تاريخي، لأنها الأولى مع الأهلي، وحلمي أن أحقق الفوز بالمزيد من البطولات

مع الأهلي.. وأبارك لكل جماهير الأهلي على الفوز بـ3 بطولات هذا الموسم: الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، وأعدهم بالمزيد من الألقاب في الفترة المقبلة، لأننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ولدينا أيضًا مدير فني على أعلى مستوى».

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