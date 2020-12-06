طاهر محمد : تحقق الحلم.. وسعيد بأول بطولة في تاريخي

أبدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالتتويج بأول بطولة في مسيرته مع الأهلي، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية، لأنه حقق حلمه باللعبللأهلي والتتويج معه بالبطولات.
وقال طاهر: «هذه بطولة تُحسب في تاريخي، لأنها الأولى مع الأهلي، وحلمي أن أحقق الفوز بالمزيد من البطولات
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