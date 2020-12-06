أخبار يوفنتوس | كاسانو يوجه نقدًا لاذعًا إلى ديبالا، ويشيد بمهاجم لاتسيو واتالانتا

عبر المهاجم الدولي الايطالي السابق “أنطونيو كاسانو” عن إستيائه من سوء إنضباط مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا وعدم إحترافيته مع جميع المدربين الذين أشرفوا على بطل إيطاليا في الفترة الأخيرة.

ويقدم باولو ديبالا عروض مثيرة للجدل، عرضته للكثير من الانتقادات دون توقف، ورغم نجاته منها في مباراة دوري أبطال أوروبا قبل الأخيرة ضد دينامو كييف.

وحل أنطونيو كاسانو كضيف على “BoboTV” على قناة كريستيان فييري على منصة “التويتش” وانتقد باولو ديبالا وقال: ” لماذا لم يكن ديبالا منتظمًا منذ انضمامه إلى يوفنتوس؟ لم يكن كذلك مع اليجري ومع ساري، والآن انه ليس كذلك حتى مع بيرلو”.

وأضاف مهاجم ريال مدريد ونادي روما السابق: “ربما هو ظاهرة وأنا مخطئ، لكنه لا يبدو لي بطلًا كما يقول الجميع وأشعر أنه يعاني دائمًا من مشاكل مع مدربيه”.

وختم حديثه بالقول: ” إذا تحدثنا عن الأهداف التي تم تسجيلها، فأنا أفضل تشيرو ايموبيلي، فهو لاعب أقوى من ديبالا، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب اتالانتا جوسيب إيليشيش”.

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