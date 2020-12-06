ملخص مباراة الأهلي والجيش في نهائي كأس مصر 2020 “الثلاثية التاريخية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص لقمة مباريات اليوم السبت في نهائي كأس مصر موسم 2020/2019 بين الأهلي وطلائع الجيش.

بدءت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالقرب من محافظة الاسكندرية.

ونُقلت المقابلة على قناة أون تايم سبورت 1 عبر البث الفضائي، بصوت المعلق الرياضي بلال علام، على القناة الصوتية الأولى، بينما يتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على القناة الصوتية الثانية، ولم يذاع اللقاء على قنوات أخرى بسبب احتكار قناة أون لحقوق بث مباريات كأس مصر.

كلل النادي الأهلي جهوده في الموسم الحالي الماراثوني بالتتويج بلقب كأس مصر عبر الفوز الصعب على طلائع الجيش 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وتقدم البديل محمود كهربا بهدف للأهلي في الدقيقة 65 بعد ثلاث دقائق من مشاركته من على مقاعد البدلاء لكن ناصر منسي أدرك التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي على شوطين لم يسفر عن أي جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح الأهلي.

وحصد الأهلي بذلك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال افريقيا في موسم استثنائي للقلعة الحمراء، ونال الأهلي لقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه والأولى منذ عام 2017.

ومرت الدقائق الأولى من المباراة بشكل هادئ دون أي فرص حقيقية على المرميين.

وسجل خالد سطوحي هدفا لطلائع الجيش في الدقيقة الثامنة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر محمد مجدي افشة فرصة ذهبية للأهلي في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة رائعة من مروان محسن أمام المرمى مباشرة لكنه تسرع في التسديد لتذهب الكرة في أحضان حارس الطلائع.

وضاعت فرصة محققة للطلائع في الدقيقة 18 إثر ضربة ركنية من الناحية اليسرى ارتقى لها عمرو مرعي برأسه لكن الكرة مرت مباشرة بجوار شباك محمد الشناوي.

وأنقذ الحارس محمد بسام مرمى طلائع الجيش من هدف محقق وتصدى ببراعة لانفراد كامل من مروان محسن الذي تلقى تمريرة ذكية من علي معلول.

وكاد علي معلول أن يحرز هدف السبق للأهلي في الدقيقة 37 بعد أن تبادل التمرير بشكل رائع مع افشة قبل أن يسدد كرة رائعة لكن مرت مباشرة بجوار الشباك.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وخلت أول ربع ساعة من الشوط الثاني من أي أحداث تذكر باستثناء الإصابة التي تعرض لها الوافد الجديد للأهلي طاهر محمد طاهر قبل أن يغادر الملعب ويشارك محمود كهربا بدلا منه.

وبعد ثلاث دقائق من نزوله نجح كهربا في التقدم بهدف للأهلي في الدقيقة 65 بعد تمريرة طولية من أيمن أشرف هيأها مروان محسن برأسه لكهربا الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد على يسار الحارس محمد بسام.

وكاد مروان محسن أن يحرز الهدف الثاني للأهلي بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات وانفرد بمرمى طلائع الجيش لكن محمد بسام وقف له بالمرصاد.

وأنقذ مروان محسن مرمى الأهلي من هدف مؤكد وأبعد من على خط المرمى تسديدة قوية لاسلام محارب.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف ناصر منسي هدف التعادل القاتل لطلائع الجيش بضربة رأس قوية مستغلا تمريرة اسلام محارب.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد علاء لاعب طلائع الجيش بعد تدخله بعنف مع مروان محسن.

-الثلاثية التاريخية-

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، لكن الشوط الإضافي الأول مر دون أي إثارة حقيقية رغم سيطرة الأهلي عليه.

وامتدت سيطرة الأهلي للشوط الإضافي الثاني ولاحت للفريق عدة فرص لكن لم يتم استغلالها على النحو الأمثل لينتهي الوقت الإضافي أيضا بالتعادل ويتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الأهلي بنتيجة 2/3 .

وترشح الاهلي إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه الصعب على الاتحاد السكندري بنتيجة 1/2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب السويس الجديد، علمًا بأن الاهلي كان متأخرًا في النتيجة معظم أوقات اللقاء.

أما طلائع الجيش فقد تمكن من تفجير كبرى مفاجآت الموسم عندما أطاح بحامل اللقب “الزمالك” بنتيجة 1/3 بعد تمديد المباراة لأشواط إضافية، ليعمق جراح الفارس الأبيض الذي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي 27 نوفمبر الجاري.