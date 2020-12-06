بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وقادش في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وقادش في إحدى مباريات اليوم ضمن الجولة 12 من الدوري الاسباني.

ينطلق لقاء قادش وبرشلونة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب رامون دي كارانزا في جنوب إقليم الأندلس.

تنقل المباراة في بث مباشر على قناة بين سبورت القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما تنقل على قناة سيتانتا سبورتس يورو آسيا، ودي جي سبورت 2 الرومانية، وكانال بلوس سبورت 4 أفريقيا.

يغيب عن صفوف برشلونة كل من “أنسو فاتي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وسامويل أومتيتي” بداعي الإصابة، ويغيب عن صفوف قادش كل من كالا وخوسيه ماريا وسانشيز.

يحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل هذه المواجهة برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، متخلفًا عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق 12 نقطة.

أما قادش الذي بدأ الموسم بشكل مذهل، فقد مُني خلال الجولات الثلاث الماضية بخسارتين وتعادل، ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الاسباني

قادش 2-1 برشلونة

ملعب رامون دي كارانزا (قادش – الأندلس)

الدوري الاسباني (الجولة 12)

انتهت

تشكيلة برشلونة: تير شتيجن – لينجليه – مينجويزا – ديست – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – فيليب كوتينيو – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – برايثوايت.

تشكيلة قادش: ليديسما – إيزاك كاركيلين – فالي – ماورو – إسبينو – إيزكويردو – بوديجير – جونسون – بيريا – أليكس – خيمينيز.