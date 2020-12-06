أتلتيكو مدريد يواصل التألق ويحقق الفوزالسابع تواليا في الليجا

حقق أتلتيكو مدريد فوزه السابع توالياً هذا الموسم في الليغا بعد أن تجاوز عقبة بلد الوليد 2-صفر اليوم السبت في الجولة 12.



وتصدر أتلتيكو مؤقتاً برصيد 26 نقطة بانتظار مباراة الأحد بين ريال سوسييداد ومضيفه ألافيس.



ويدين أتلتيكو بفوزه الثامن مع تعادلين في 10 مباريات (يملك مباراتين مؤجلتين) إلى الفرنسي توما ليمار (56) وماركوس لورنتي (72) اللذين سجلا الهدفين، ليتحضر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بأفضل طريقة لموقعة السبت المقبل التي تجمعه بجاره الملكي ريال مدريد على ملعب الأخير، وللاختبار المهم الذي يسبقها الأربعاء في دوري الأبطال على ملعب ريد بول سالزبورغ النمسوي.