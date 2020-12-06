الامارات | فريق «إيه إم» يفوز بكأس اليوم الوطني الـ 49 للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «إيه إم» يفوز بكأس اليوم الوطني الـ 49 للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها «إيه إم» للفوز بكأس اليوم الوطني الـ49 للبولو، بعد فوز فريقها بالمباراة النهائية التي جمعت بينه وبين فريق جرين غيتس، التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف ونصف الهدف مقابل أربعة أهداف فقط، ورجح كفة فريق «إي إم» فرق النصف نقطة بسبب (الهانديكاب).

وكانت المباراة النهائية التي شهدها ملعب منتجع وفندق الحبتور للبولو والفروسية، قد تحولت إلى مهرجان رياضي، حيث حرص محبو وعشاق البولو في حجز أماكنهم في النادي منذ الواحدة ظهراً، وتابعوا مباراتي الختام وشاركوا مع أطفالهم في العديد من الفعاليات المصاحبة. وأعربت الشيخة علياء آل مكتوم، في تصريح صحافي، عن سعادتها بالفوز بالكأس الغالية، مشيرة إلى أن هذه الكأس لها مذاق آخر، حيث سبق لها أن فازت بكأس بطولة الحبتور للبولو، التي اختتمت الأسبوع الماضي، فيما أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من نجاحات، وقال في تصرح صحافي: «إن البطولة خلقت أجواءً إيجابية، وعزّزت من روح الانتماء لدولتنا الغالية».

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