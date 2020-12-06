الامارات | نجم الأهلي السعودي عمر السومة يتلقى عرضاً من الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السعودي عمر السومة يتلقى عرضاً من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «اليوم» السعودية، أمس، عن تلقي وكيل أعمال هداف المنتخب السوري ومهاجم الأهلي السعودي عمر السومة عرضين، أحدهما من الإمارات من أحد أندية دوري الخليج العربي.
وأوضحت الصحيفة أن العرض الآخر هو من نادي الشباب السعودي. ولم يفصح وكيل السومة، عبدالله الجاسم، عن اسم النادي الإماراتي، منتظراً حتى دخول موكله الفترة الحرة في عقده الحالي مع ناديه الأهلي، والتي ستكون في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.
يذكر أن اللاعب الذي يعد أبرز نجوم الأهلي، سبق له أن عبّر عن رغبته في خوض تجربة جديدة. وسبق للسومة أن ارتبط بالعديد من أخبار الانتقالات إلى الإمارات، إلا أنه ظل مستمراً مع ناديه الأهلي، وحتى في ظل تصريحاته الأخيرة قد يعدل السومة عن قراره ويجدد عقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.
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