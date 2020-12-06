الامارات | «السعادة» تعاود عجمان في الكأس.. والعين يودع البطولة الثانية في شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «السعادة» تعاود عجمان في الكأس.. والعين يودع البطولة الثانية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول، أمس، من دور الـ16 بكأس رئيس الدولة لكرة القدم مفاجأة مدوية، بعد إقصاء فريق عجمان للعين على أرض الأخير، وفي فوز طال انتظاره لـ«البرتقالي» بهدف لصفر، وخرج العين من ثاني بطولة خلال شهر بعد كأس الخليج العربي، بينما في المقابل، فشل خورفكان في تكرار المستوى نفسه الذي قدمه أمام الشارقة في الدوري، حينما أرغمه على التعادل، ليتمكن «الملك» من بلوغ الدور المقبل بهدفين برازيليين.

وتأهل إلى الدور المقبل كذلك الوصل بعد الفوز بهدف على الفجيرة، بينما انتظر النصر ركلات الحظ ليهزم الوحدة ويتأهل في مباراة الفرص الضائعة.

وقاد المهاجم الغاني، ويليام أوسو، عجمان لتحقيق مفاجأة كبيرة على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد، ليتأهل عجمان لربع النهائي، ومن الهجمة المنظمة الوحيدة تقريباً للبرتقالي، مقابل سيطرة شبه مطلقة للعين.. لكن دون جدوى.

وخاض عجمان اللقاء وسط ظروف صعبة، إذ لم يحقق أي فوز في دوري الخليج العربي، ما جعل الترشيحات تصب في صالح أصحاب الأرض، لكن عجمان استطاع أن يخالف التوقعات، وحقق الانتصار الذي جاء بعد مجهود جماعي، ليكمله أوسو بالهدف في الدقيقة 43، بعد جملة منظمة، بينما اكتفى في الشوط الثاني بالدفاع.

وفي مباراة الشارقة، تمكن البرازيليان: ويلتون سواريز، ولوان بيريرا، من قيادة «الملك» إلى ربع النهائي، بعد أن سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين الـ10 والـ20.

وسجل سواريز هدف التقدم، مستفيداً من تمريرة زميله إيغور كورنادو، وأضاف لوان الثاني، مستغلاً تمريرة زميله كايو لوكاس.

ورغم تأخره في المباراة بهدفين دون رد، فإن ردة فعل خورفكان لم تكن بالشكل المطلوب. وأهدر فرصاً عدة، خصوصاً من قبل رامون لوبير، وريكاردو مينديز، ورفائيل دودو.

وشهد الشوط الثاني محاولات مكثفة لخورفكان وأهدر فرصاً عدة، بحثاً عن الوصول إلى المرمى الشرقاوي، لكنها باءت بالفشل بسبب تماسك دفاع الشارقة، ومن خلفه الحارس عادل الحوسني.

وفي مباراة ثالثة، تأهل الوصل لربع النهائي بهدف لصفر على الفجيرة، أحرزه البرازيلي فيغريدو، بتسديدة صاروخية بعد تمريرة مميزة من البرازيلي ليما، لينتظر «الإمبراطور» الفائز من مباراة بني ياس مع العروبة.

وأكد «الأصفر» تفوقه على الفجيرة، بعدما كان حقق الفوز عليه في الدوري بثلاثة أهداف دون رد، كما أنها المرة الثانية التي يتغلب فيها الوصل على «الذئاب» في كأس رئيس الدولة.

وضرب النصر موعداً في ربع النهائي مع عجمان، بعد أن أنهى حالة التعادل التي استمرت مع الوحدة في الزمن الأصلي والإضافي، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي ابتسمت للنصر، إذ فاز 4-2، بعد أن سجل له توزي وضياء سبع والفردان وتيغالي، بينما سجل للوحدة فارس جمعة وبينييتا، وضيع له لوفانور وخميس إسماعيل.

- هجمة واحدة كانت كفيلة بتأهل عجمان.. ويلتقي النصر في ربع النهائي.

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