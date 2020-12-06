الامارات | «عناد الظفرة» يهدد طموحات الجزيرة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن «عناد الظفرة» يهدد طموحات الجزيرة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الجزيرة وصيف دوري الخليج العربي، اليوم، مواجهة صعبة للغاية عندما يحل ضيفاً على فريق الظفرة في استاد حمدان بن زايد آل نهيان، الساعة 19:45، في ختام دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وهي المباراة التي تشكل أهمية كبيرة، كون الفريقين راغبين بشدة في مواصلة طريق الكأس، خصوصاً أن الظفرة لعب نهائي المسابقة في النسخة السابقة، بينما الجزيرة لا يريد التفريط في بطولة مهمة.

ويعد الظفرة من الفرق العنيدة والصلبة، إذ لطالما قدم مباريات كبيرة وأحرج الجزيرة، ومن ذلك مباراتهما في الموسم الحالي بالدوري، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، كما شهدت حالتَي طرد للظفرة، لكن رغم النقص العددي ظل صامداً وحافظ على التعادل.

وتحسنت نتائج الجزيرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وارتقى إلى وصافة الدوري بعد عروض رائعة، على الرغم من استمرار غياب صانع ألعابه، عمر عبدالرحمن، وكان آخرها الفوز على الفجيرة بثلاثية، وقبله على شباب الأهلي.

أما الظفرة فبدأ الدوري بشكل رائع وحقق ثلاثة انتصارات، إلا أنه تعرض لسلسلة من النتائج السلبية قبل أن يختتم ذلك بالتعادل مع الوحدة في الجولة الأخيرة، وقد جمع 11 نقطة.

ويعتمد الجزيرة على مهارات خلفان مبارك، والهداف علي مبخوت، إضافة إلى عدد من اللاعبين المميزين.

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