الامارات | «التاريخ والحاضر» يقلقان حتا أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «التاريخ والحاضر» يقلقان حتا أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة سهلة نظرياً، عندما يستضيف حتا في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، الساعة 19:45 على استاد راشد في دبي، إذ يأمل «فرسان دبي» أن يحقق بداية مثالية في رحلة الحفاظ على اللقب الذي حققه في 2019 على حساب الظفرة.

وتعد مواجهة الفريقين هي الأولى في كأس رئيس الدولة، بينما يتفوق شباب الأهلي تاريخياً بعدم خسارته أي مباراة أمام حتا، إذ التقى الفريقان 11 مرة، شهدت فوز «فرسان دبي» تسع مرات، والتعادل في مرتين.

والأمر لا يتعلق بالتاريخ فقط، إذ حتى في الحاضر لا يعيش حتا أفضل فتراته بخروجه من الدور الأول لكأس الخليج العربي بالخسارة أمام بني ياس، بينما يتذيل ترتيب دوري الخليج العربي بنقطة واحدة، بعدما خسر سبع مباريات وتعادل في مباراة، لكن حتا يأمل أن يكتب تاريخاً جديداً عندما يلتقي للمرة الأولى مع شباب الأهلي في الكأس، وأن يحقق الفوز الأول في تاريخه على البطل التاريخي للمسابقة بتسع ألقاب.

وأكد مدرب شباب الأهلي، زاراغوسا، في المؤتمر الصحافي أن طموحه هو لقب الكأس، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق سيتعامل مع المباريات بالتركيز المطلوب، قبل التفكير في الفوز باللقب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news