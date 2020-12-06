الامارات | كلباء يراهن على «المعنويات العالية» أمام «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يراهن على «المعنويات العالية» أمام «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي كلباء، وهو في أفضل حالاته، مضيفه فريق الإمارات في رأس الخيمة، اليوم الساعة 16:40، ضمن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة، حيث يتطلع كلباء لاستغلال «المعنويات العالية» للاعبيه حالياً لبلوغ الدور المقبل، لكنه في المقابل يتحسب من مفاجآت متصدر دوري الهواة، فريق الإمارات، الذي يقدم عروضاً قوية في الدرجة الأولى.

ويحتل كلباء المركز الثامن في دوري الخليج العربي بـ13 نقطة، وهو بعيد عن المراكز المهددة بالهبوط، وقدم مستويات مميزة في الجولات السابقة بالدوري، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية وتعادل أخيراً مع النصر، بينما في المقابل يتصدّر الإمارات في «الهواة» بالعلامة الكاملة.

وكان فريق الإمارات تأهل لخوض المباراة بعد تصدره المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لفرق الدرجة الأولى، ومتفوقاً على فرق قوية منها دبا الحصن والحمرية والبطائح. ومن أبرز نقاط القوة في «الصقور» حارس مرماه علي صقر، بجانب لاعبين مميزين على غرار محمود قاسم، والهداف البرازيلي دا سيلفا، والكولومبي تومي توبار. في المقابل يراهن كلباء على قوته الهجومية ممثلة بالتوغولي مالابا والتشيلي جونيور.

ويتوقع أن تكون المواجهة صعبة، لما يتمتع به الفريقان من إمكانات فنية ومتقاربة، ولرغبة قوية منهما في استثمار الفرصة للفوز والانتقال إلى ربع النهائي، حيث يأمل «الصقور» أن يعيد ذكريات فوزه بالكأس في 2010، رغم صعوبة المهمة حالياً.

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