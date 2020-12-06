شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يخطف صدارة «لاليجا» بهدفين في شباك بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، بفوزه المنطقي على ضيفه بلد الوليد، بهدفين دون رد، على ملعبه واندا ميتروبوليتانو، اليوم السبت ضمن الجولة الـ 12.

وانتظر الفريق المدريدي حتى الدقيقة 56 ليفك شفرة شباك الضيوف بفضل الجناح الدولي الفرنسي توماس ليمار، وفي الدقيقة 72 عزز البديل ماركوس يورينتي تقدم الأتلتي بهدف آخر أنهى به المباراة «إكلينيكيا».

وواصل قطار «الروخيبلانكوس» دهس المنافسين محليا، للمباراة السابعة تواليا، ليقتنص الفريق صدارة لاليجا مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، أما بلد الوليد مازال قابعا في المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 10 نقاط.