شكرا لقرائتكم خبر عن لانس يضرب رين بثنائية نظيفة في عقر داره بالدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ستاد رين مسلسل نزيف النقاط للجولة الرابعة على التوالي بعد أن سقط في عقر داره بثنائية نظيفة على يد لانس في اللقاء الذي أقيم السبت على ملعب (روازهون بارك) ضمن الجولة الـ 13 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
سجل الضيوف هدفا في كل شوط، حيث جاء هدف الافتتاح في الدقيقة 28 بتوقيع المهاجم الشاب أرنود كاليمويندو. وفي الدقيقة 78 عزز المهاجم الكاميروني الشاب إجناتيوس جانجو من تقدم لانس بهدف ثان.
وبهذا النتيجة يتواصل مسلسل نتائج ستاد رين السيئة في المسابقة للجولة الرابعة تواليا بثلاث خسائر وتعادل، ليظل رصيد الفريق عند 19 نقطة يحتل بها المركز الثامن مؤقتا. بينما استعاد لانس نغمة الفوز بعد تعادل وخسارة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.
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