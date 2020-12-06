شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن حارس مرمى طلائع الجيش: «كان عايز كوباية شاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد موسى، على محاولة محمد بسام حارس طلائع الجيش، في إضاعة الوقت في الشوط الإضافي الرابع في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والطلائع، التي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد بسام: «قعد ونام، وناقص يقلع هدومه وعايز كوباية شاي».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن محمد بسام حاول إضاعة الوقت في المباراة، لأن المباراة ستظل متوقفة طالما حارس المرمى مستلقي على الأرض.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه على حساب الطلائع بضربات الجزاء الترجيحية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم الأهلي المباراة لصالحه بركلات الجزاء بنتيجة 3-2، سجل للأهلي كل من على معلول وعمرو السولية وبدر بانون.