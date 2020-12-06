عصام الحضري يوجه رسالة خاصة لـ «الشناوي» بعد فوز الأهلي بكأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
هنأ حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد الفوز ببطولة كأس مصر.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش في موقعة «الفاينال» بركلات الحظ الترجيحية.
ونشر الحضري تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته ولاعبيه الفوز بكأس مصر».
وأضاف: «بطولة ورا بطولة وفي انتظار السوبر وباقي البطولات، وتهنئة خاصة لمحمد الشناوي لتألقه كالعادة ومن نصر لنصر دائما».
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