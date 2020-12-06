شكرا لقرائتكم خبر عن ‏9 ألقاب حققها الأهلي عبر ركلات الترجيح.. أخرها على حساب الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي لقب كأس مصر للمرة 37 في تاريخه، إثر فوزه على طلائع الجيش في المباراة النهائية للمسابقة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1.

وعلى مدار تاريخ الأهلي محلياً وقارياً استطاع الفريق تحقيق 9 ألقاب بركلات الترجيح.

البداية كانت في نهائي كأس مصر موسم 1980-1981 والتفوق على المقاولون العرب وتحقيق اللقب.

وفي 1984 استطاع الأهلي عناق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه عبر ركلات الحظ على حساب كانون ياوندي الكاميروني.

من جديد تبتسم ركلات الترجيح للأهلي وتمنحه لقباً على حساب الإسماعيلي في نهائي كأس مصر موسم 2002-2003، ثم يحصد السوبر المصري في 2003 بواسطتها مجدداً في القمة أمام الزمالك.

ويحقق الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الإسماعيلي بركلات الترجيح في 2007 في ظل تعملق الحارس عصام الحضري.

ويحصد الأهلي لقب السوبر الأفريقي مرتين في 2006 و2007 بفضل ركلات الترجيح، وذلك على حساب كل من الجيش الملكي المغربي والنجم الساحلي التونسي على الترتيب.

وينال الأهلي بطولة السوبر المصري عقب ماراثون ركلات الترجيح أمام الزمالك في عام 2014.

وأخيراً يحقق الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019-2020 على حساب الطلائع بعد تألق حارسه محمد الشناوي وتكفل القائم والعارضة بالتصدي لركلتين .