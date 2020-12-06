شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على تتويج الأهلي بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علّق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على فوز النادي الأهلي بلقب كأس مصر. وتمكن الأهلي من الفوز بالبطولة الثالثة له هذا الموسم على حساب طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بضربات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1. وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ النادي الاهلي وجماهيره العظيمة بالفوز بكاس مصر، الحمدالله". يذكر أن الأهلي حقق ألقاب الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا بجانب كأس مصر خلال موسم 2019-2020. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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