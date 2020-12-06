شكرا لقرائتكم خبر عن تساوى مع برشلونة وبايرن ميونخ.. الأهلي يحقق الثلاثية التاريخية للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر.
وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية الليلة بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، تعد تلك هي المرة الثانية في تاريخ النادي التي يُتوج خلالها الفريق بالثلاثية التاريخية، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك.
وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.
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