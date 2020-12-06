شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التوقيع الرسمي.. الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة أحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال تقديمه برنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة النادي الرسمية، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة المستشار أحمد البكري، قررت التراجع عن إتمام صفقة انضمام أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء.

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد أنهوا إجراءات التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، وضمه لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم.

وحضر أحمد الشيخ، الذي تم الاستغناء عنه مجانا من النادي الأهلي، إلى مقر القلعة البيضاء وقام بالتوقيع على عقود انضمامه بشكل رسمي في حضور الجهاز الإداري وأشرف قاسم، عضو لجنة الكرة، وعبدالحليم على، مدير الكرة، وكان من المقرر ظهور اللاعب على قناة النادي مساء اليوم للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت التراجع عن الصفقة نزولًا على رغبة جماهير النادي التي تعارض ضم اللاعب بعد استغناء الأهلي عنه.