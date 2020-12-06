شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يهاجم مروان محسن: «أنت السبب.. والناس أعصابها بتتحرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعله مروان محسن في مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر السبب فيما وصل إليه الفريق بالتعادل في الوقت القاتل واللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مروان يضيع أهداف لا تضيع كما أن حسين الشحات أضاع نفس الأمر هدف محقق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الجمهور أعصابه بتتحرق من أحداث مباراة الأهلي والطلائع المقامة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن أنانية مروان محسن حرمت الأهلي من هدف محقق في نهائي كأس مصر.

وسيطر التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق على نتيجة الوقت الأصلي من المباراة المقامة حاليا بين الأهلي وطلائع الجيش، على ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس مصر.